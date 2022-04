Putin: ”Ja Ukraina toimisi sillanpääasemana iskulle Venäjään. Esi-isämme eivät varmaan uskoisi, jos he kuulisivat tämän. Pentagon on kehittänyt ballistisia ohjuksia, jotka voivat osua kohteisiinsa, jopa 5 500 kilometrin etäisyydellä. Jos niitä sijoitetaan Ukrainaan, ne pystyvät osumaan kohteisiin Venäjän koko Euroopan-puoleisessa osassa ja jopa Uralin takana. Tomahawk-ohjusten lentoaika Moskovaan on 35 minuuttia, ballististen ohjusten lentoaika Harkovin alueelta 7–8 minuuttia ja hypersonic-iskuaseiden 4–5 minuuttia. Se on kuin veitsi kurkulla.”