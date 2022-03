VM:n ylijohtaja: Jos Venäjän kaasutoimitukset loppuvat, talouden ennuste muuttuu huonommaksi

A-Talkissa torstaina vieraillut Spolander muistuttaa, että Suomeen kohdistuvien vaikutusten kannalta Eurooppa on keskeisessä roolissa. Suomen viennistä viisi prosenttia suuntautuu Venäjälle ja 70 prosenttia Eurooppaan.

– Jos katsotaan, millä alueella tapahtuva taloudellinen taantuminen vaikuttaa enemmän Suomeen, totta kai se on Eurooppa.

Tutkimuslaitos Laboren (entinen Palkansaajien tutkimuslaitos) johtaja Mika Maliranta katsoo, että Venäjän ilmoitus kaasun ruplakaupasta on osa taloudellisesta sodankäyntiä.

– Taloudellisessa sodankäynnissä Venäjä on todella heikko länteen verrattuna. Venäjä on ajanut itsensä kulmaan, ja kulmaan ajautunut pelaa rajummin. Venäjä on yllättänyt aikaisemminkin, Maliranta pohtii.