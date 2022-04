Essoten terveydenhuolto on kriittisessä kuormituspisteessä, sanoo terveyspalvelujen johtaja: "Perumme päivittäin kymmeniä, jopa satoja kiireettömiä aikoja"

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on noussut Etelä-Savossa korkeammalle kuin koskaan ennen pandemian aikana. Arkistokuva.

Korona riehuu rajuna Etelä-Savossa. Viime viikolla Essoten alueella todettiin yhteensä 1802 koronavirustartuntaa – määrä on koko pandemia-ajan suurin ja täsmälleen sama kuin neljä viikkoa sitten.

– Ainakin osasyynä tässä on se, että testaamme aktiivisemmin kuin muualla. Meidän ilmaantuvuuslukumme ei ole vertailukelpoinen, vaan olemme pitkälti samassa tilanteessa kuin muukin pääkaupunkiseudun ulkopuolinen Suomi, sanoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Myös sairaanhoidon kuormitus on lisääntynyt. Hoidossa on nyt yhteensä 35 koronaan sairastunutta, joista kolme on tehohoidossa.

– Kun tautia on paljon liikkeellä, sen kohtaavat myös ne kaikkein suurimmassa riskissä olevat. Sosliaalisten kontaktien määrä kautta Suomen on noussut, ja sitä kautta niin koronan kuin muidenkin tartuntatautien määrä on kasvanut, Seppälä sanoo. ** **

Seppälän mukaan sairaalahoitoon joutuneet jakautuvat kahteen isompaan ryhmään. Toinen ovat rokottamattomat; ja toinen ikääntyneet, joilla on myös perussairauksia.

Koronaan on sairastunut myös paljon terveydenhuollon ammattilaisia, mikä vaikuttaa kaikkiin palveluihin niin päivystyksen jonoihin kuin myös kiireettömien potilaiden lääkärille pääsyyn.

– Henkilöstön poissaolojen määrä on suuri, ja työtä tehdään aliresursoituina. Henkilöstö on väsynyttä ja ylikuormittunutta. Järjestelmä on kriittisessä kuormituspisteessä, ja esimerkiksi päivystyksen jonot ovat tuplaantuneet lyhyessä ajassa, sanoo Seppälä.

Kiireitön hoito Essotessa on ollut käytännössä katkolla jo kuukausia.

– Perumme päivittäin kymmeniä, jopa satoja kiireetömän hoidon aikoja. Tilanteen purkaminen tulee viemään vuosia.

Oman lisänsä paineeseen tuo Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

– Näemme aika paljonkin tänne tulevia ukrainalaisia, mutta kyse ei ole pelkästään siitä. Tilanne vaikuttaa esimerkiksi logistiikkaan, meillä on rahtiliikenteessä kontteja jumissa, joissa olisi tulossa meille tavaraa.

