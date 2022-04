Venäjän hyökkäyksen tuomaan lannoitepulaan olisi yksinkertainen ratkaisu, mutta raaka-aine päätyy Suomessa kaatopaikoille – kierrätys on liian kallista

– Kierrätysmäärät voitaisiin monikymmenkertaistaa. Syy, miksi näin ei ole tehty, on puhtaasti taloudellinen, sanoo toimitusjohtaja Eljas Jokinen Soilfoodilta.

Suurin osa sivuvirroista päätyy poltettavaksi tai kaatopaikalle, koska se on yrityksille edullisempi tapa päästä niistä eroon kuin kierrättäminen. Lisäämällä niiden hyötykäyttöä maataloudessa lannoitteiden omavaraisuutta voitaisiin lisätä huomattavasti.

– Toivottavasti yhä useampi yritys havahtuu omavaraisuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta siihen, että tutkituttaisivat hiili- ja ravinnepitoiset sivuvirtansa, koska niille on jatkossa enemmän kysyntää, sanoo toimitusjohtaja Eljas Jokinen.

Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen seurauksena Suomessa alkoi keskustelu lannoitepulasta. Iso osa maailmasta, Suomi mukaan lukien, on teollisten lannoitteiden suhteen riippuvainen sotaa käyvästä Venäjästä ja sen liittolaisesta Valko-Venäjästä.

Kierrättäminen on teollisuusyrityksille myös arvovalinta

Sota Ukrainassa on sysäys kotimaisen lannoitetuotannon kasvattamiselle, mutta kyse ei ole yksinomaan maailman tilanteesta vaan myös yritysten arvojen muutoksesta.

Energian ja keinolannoitteiden hinnat tulevat todennäköisesti pysymään korkealla. Kiertotalouslannoitteiden etu on siinä, että raaka-aineet eivät perustu venäläiseen maakaasuun tai louhinnaisiin, joten raaka-aineen osalta ei ole hintapainetta.

– Tämä on tehnyt kierrätyspohjaisista lannoitteista kilpailukykyisempiä. Meidän on mahdollista ottaa hyötykäyttöön uusia raaka-aineita, joiden käyttö ei ole aikaisemmin ollut taloudellisesti järkevää, sanoo toimitusjohtaja Eljas Jokinen Soilfoodilta.

Kiertotalouslannoitteissa on oman käytettävyysongelmansa

Kouvolan Myllykoskella Sampo Järnefelt on käyttänyt pelloillaan kiertotalouslannoitteita ja maanparannusaineita jo lähes kymmenen vuoden ajan. Hän päätyi alunperin käyttämään niitä parantaakseen maan kasvukuntoa. Se on hänen mielestään paras tapa huolehtia sadosta.

– Jos pelto on huonossa kunnossa, sadosta häviää aina kolmanneksen verrattuna siihen, että pelto olisi hyvässä kunnossa. Lannoitti sitä miten tahansa, selventää Sampo Järnefelt.

Sampo Järnefelt Kouvolan Myllykoskella päätyi alunperin käyttämään kiertotalouslannoitteita parantaakseen maan kasvukuntoa. Mitä paremmassa kunnossa maaperä on, sitä enemmän ruokaa se tuottaa.

Maatalous on painiskellut kannattavuusongelmien kanssa jo pitkään. Kun lannoitteiden hinnat ovat moninkertaistuneet, monelle on tullut tarve tarkastella omia käytäntöjään ja kiinnostus kiertotalouslannoitteisiin on lisääntynyt.