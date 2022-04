Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkösen mukaan sopimuksen tekeminen voi odottaa tammikuuhun saakka

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkösen mukaan päätös hoitajien palkankorotuksista on viime kädessä hallituksen vastuulla.

Mikäli hallitus ei puutu hoitoalan työmarkkinakiistaan, yksi vaihtoehto on Rytkösen mukaan odottaa, kunnes sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille ensi vuoden alussa.

– Tässä on yhtenä vaihtoehtona myös se, että ei meidän tarvitse tehdä sopimusta vielä, vaan me voidaan odottaa sinne ensi tammikuun ensimmäiseen päivään saakka, jolloin me joka tapauksessa ollaan valtion huomassa, Rytkönen totesi Ylen aamussa.