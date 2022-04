Suomen pisimmät vappubileet alkavat tänään kello 12, katso suorana – opiskelijat juhlivat 32 päivää

Vappuohjelmaa on tarjolla opiskelijoille jokaisena päivänä ennen vappua. Ohjelmassa ovat muun muassa toogabileet, skumppatasting, haalarivaellus ja saunayö. Suomen pisimmän vapun viimeinen ohjelmanumero on 2.5. kokoontuva pahoinvointitoimikunta. Ohjelmassa on myös alkoholittomia tapahtumia.