Butša ja Irpin sijaitsevat kylki kyljessä Ukrainan pääkaupungin luoteispuolella. Irpinin nimi ei ole yhtä kuuluisa kuin Butšan, mutta tarina on sama.

Kun venäläisjoukot lähtivät, kaduilta löytyi teloitettuja ihmisiä. Butšaan ensimmäisten joukossa tulleet toimittajat kirjasivat yksityiskohtia muun muassa näin : Kolme ruumista oli sotkeutunut polkupyöriin. Yhden kädet on sidottu selän taakse valkoisella kankaalla. Vieressä oli aukaistu Ukrainan passi. Kaikkia oli ammuttu takaraivoon.

Butšasta on löydetty joukkohautoja, joista yksi sijaitsee (siirryt toiseen palveluun) reilun kolmen kilometrin päässä Anatolyi Glavatskyin kotitalolta. Kuolleita ihmisiä löytyi myös läheiseltä kadulta.

Glavatskyin talon julkisivu on yhä pystyssä, mutta kun etuoven avaa, näkee suoraan takapihalle. Glavatskyi seisoo paikassa, jossa ennen oli hänen makuuhuoneensa. Jäljellä on kasa tiiliä ja sängyn hiiltynyt kehikko.

– Tämä on kotini, hän sanoo.

Anatolyi Glavatskyi on nähnyt Ukrainan lähihistorian pahimmat hetket. Kun Tšernobylin ydinvoimalassa tapahtui onnettomuus 36 vuotta sitten, hän oli siivoamassa jälkiä.

– Miksi he eivät tehneet tätä Putinille? Miksi he eivät tehneet tätä hänen kodilleen? Glavatskyi tuskailee.

Hyökkäyksen ensimmäiset päivät pariskunta piileksi autotallin kivijalassa, samassa jossa he nyt asuvat. Sotakoneet lensivät talon yli kohti lähellä sijaitsevaa urheilustadionia ja pudottivat pommejaan.

Kun Anatolyi ja Ljudmila kuulivat lentokoneiden kääntyvän taas kohti, sanoivat he toisilleen hyvästi.

Nyt kaduilla on hiljaista ja useimmat talot hylättyjä. Elämä näkyy kirsikkapuissa, joihin on viimein puskenut vaaleanpunaisia kukkia. Kevät on Ukrainassakin myöhässä.