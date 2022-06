Kaikesta tästä on kulunut nyt kolme kuukautta. Tereštšenko ja hänen 9-vuotias tyttärensä Nastja Porh’un palasivat kotiin kolme päivää sitten.

Meduza toimii Latviasta käsin, ja se on riippumaton Venäjän hallinnosta. Se perustaa tietonsa suunnitelmasta Kremlin lähellä oleviin nimettömiin lähteisiin.

Todellisuudessa Venäjä on kärsinyt suuria tappioita sodassa, vaikka tosin viime päivinä venäläisarmeija on myös edennyt Itä-Ukrainassa. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän joukkojen hallussa on tällä hetkellä noin viidennes Ukrainan pinta-alasta.