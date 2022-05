Näin sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori (evp.) Mika Hyytiäinen . Hän on erikoistunut hybridisodankäyntiin ja opettaa aiheesta Maanpuolustuskorkeakoulussa ja maanpuolustuskursseilla.

Hän esittelee tässä jutussa mahdollisia hybridi-iskuja, joilla on todellisuuspohjaa. Hän toivoo, että niistä ääneen puhumalla ihmiset olisivat valmiimpia, jos jotain vastaavaa tapahtuu. Samalla hän toivoo, että julkinen spekulaatio estäisi iskuja toteutumasta.

Hyytiäinen korostaa, että kyse on kuvitelmista, ei ennustuksista.

Hänen mukaansa Venäjällä voisi olla intressi käynnistää jonkinlainen tapahtumasarja jo lähiaikoina, kun Suomen valtiojohto on kiinni Nato-prosessissa.

1. Lento-onnettomuus Lapissa

– Se on voima, jota ei voi noin vain käskeä pois, hän sanoo.

Barentsin alueella on harjoiteltu usein onnettomuutta, jossa tarvitaan naapurimaiden apua. Suomi, Ruotsi, Norja ja Venäjä ovat sopineet, että niiden pohjoiset pelastuspalvelut tulevat tarvittaessa rajan yli toistensa avuksi.

Perusteena on se, että erämaa-alueilla sääolot ovat usein karut ja apu kaukana. Siksi pelastusjoukoilla on nopeutetut maahantulomenettelyt ja lupa tuoda kalustoa rajan yli.

– Informaatiovaikuttamisen välineen hienous on, että voi tehdä toimen, joka näyttää vaarattomalta. Tämähän oli treenattu juttu. Tällä kertaa heitä ei vaan ehkä kutsuttu, Hyytiäinen sanoo.

2. Karilleajo Ahvenanmaan saaristossa

Paikalla olisivat jälleen ensimmäisinä venäläiset pelastajat. He haluaisivat itse korjata kalustonsa, ja muut alukset haluaisivat välttää aluetta, varsinkin jos se julistettaisiin miinavaaralliseksi.

Sukellusvene on Hyytiäisen mukaan yksi Suomen pahimpia pelkoja: salainen ase, jonka liikkuminen pinnan alla toisen aluevesillä on ehdottoman kiellettyä. Kauttakulku on sallittua vain näkyvissä.