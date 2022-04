Toinen Muhoksen Pohjolakodin syytekokonaisuuksista on hylätty, tutkinnat jatkuvat – yllätystarkastus paljasti epäkohtia koulukodissa vuonna 2018

Aluesyyttäjä Katri Junnikkala-Heikkinen Pohjois-Suomen syyttäjäalueelta on tehnyt yhden Muhoksen Pohjolakotiin liittyvässä rikoskokonaisuudessa. Syyttäjä teki nyt kuusi syyttämättäjättämispäätöstä liittyen Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevaan Pohjolakotiin ja sen toimintaan liittyvissä rikostutkinnoissa.

Rikoskokonaisuudessa on siitä, onko Pohjolakodissa käytetty rajoittamistoimenpiteitä lastensuojelulain sallimalla tavalla. Poliisitutkinnan aikana rikosnimikkeitä ovat olleen muun muassa kunnianloukkaus, pahoinpitely ja vapaudenriisto.

Nyt tehdyn syyttämispäätöksen mukaan epäiltyjen virka-aseman väärinkäyttämisten osalta päätökset on tehty ei todennäköisiä syitä -perusteella, kunnianloukkauksia koskevat rikosepäilyt ovat puolestaan vanhentuneet. Tässä rikoskokonaisuudessa epäiltyinä ovat olleet Pohjolakodin yksi vastaava ohjaaja ja kaksi ohjaajaa.

Poliisi on esitutkinnan aikana tutkinut Pohjolakodin neljän yksikön toimintaa ja sitä, millä tavalla niihin sijoitettuja nuoria on kohdeltu. Tältä osin syyttäjän arvioitavaksi lähetettiin seitsemän epäiltyä rikoskokonaisuutta. Näistä kahdessa on nyt tehty syyttämättäjättämispäätös.