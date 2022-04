Sijoituslapsille valmistuu pian koteja hirrestä – ensimmäinen uudentyyppinen yksikkö rakennetaan Lietoon

Sijoituslapsille on jatkossa tarjolla kodinomaista asumista hoiva-alan palveluntuottajan sekä rakentajan lyöttäydyttyä yhteen. Hoivarakentajat Oy ja Humana aikovat tehdä näillä näkymin 15 lastensuojeluyksikköä eri puolille maata samalla konseptilla.

Humanan lastensuojelupalveluiden johtajan Kimmo Huhtamon mukaan lähtökohtana on sijoitettujen lasten ja heidän kanssa työskentelevien ammattilaisten erityistarpeet. Ratkaisuja on etsitty kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Ensimmäinen, reilun 600 neliön hirsitilaelementeistä tehty talo valmistuu Lietoon. Elementit valmistuvat Hoivarakentajien ja auralaisen Auran rakennustyö Oy:n yhteistyönä. Työn alla on seuraavan lastensuojeluyksikön osat, se pystytetään Tornioon.

Hallissa valmiiksi ja rekalla tontille

Kun talon osat rakennetaan sisätiloissa, etuna on varma sääsuojaus. Materiaalit pysyvät kuivana. Myös eri työvaiheiden limittäminen on mahdollista.

Lastensuojeluyksiköksi suunnitellussa talossa on pyritty kodinomaiseen toteutukseen.

Hoivarakentajat aloittivat epäilevistä kommenteista huolimatta päiväkotien rakentamisen hirrestä viitisen vuotta sitten. Nyt niitä on tehty jo useita kymmeniä.

Massiivihirsi on vapaa-ajan asunnoissa ja pientaloissa tuttu seinämateriaali, mutta sitä halutaan entistä enemmän myös julkisiin tiloihin.

– Jos ajatellaan hiilijalan- ja hiilikädenjälkeä, niin hirsi on erittäin hyvä materiaali. Jos oikeasti haluamme tehdä hiilineutraaleja rakennuksia, silloin massiivipuurakentaminen on myös halvempaa kuin moni muu vaihtoehto, Mauri Heinonen sanoo monen päiväkotikohteen kokemuksella.

Hirsi luo kodin lämpöä

Kodin ulkopuolelle sijoitetuille lapsille tarkoitetussa talossa on kaksi samanlaista yksikköä, joissa on omat huoneet seitsemälle asukkaalle, yhteinen olohuone, keittiö ja terassi.

– Olemme miettineet miten voidaan rakentaa mahdollisimman kodinomaista tuntua, koska kyseessä on näiden lasten ja nuorten koti. Täällä he asuvat ja käyvät täältä koulussa ja osallistuvat muihin asioihin, sanoo Hoivarakentajien asiakkuusjohtaja Mikko Vainioranta .

Ympäri vuorokauden paikalla olevalle henkilökunnalle on omat tilat.

Tavallisesta omakotitalosta poikkeava piirre on se, että työntekijöiden puolelta on ovi ja ikkunat väliseinässä olohuoneen puolelle. Tavoiteena on ollut se, että laitosmaisuus olisi mahdollisimman vähän näkyvää.