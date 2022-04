"Miehellä oli kovat puheet isyydestä, mutta todellisuus olikin ihan muuta" – Yle keräsi kokemuksia vanhemmilta ja sai lukuisia vastauksia uupuneilta äideiltä

Jos et tahdo lukea juttua, voit myös kuunnella sen. Lukijana toimittaja Jasmina Kauta.

Miehen puolen suvun mielestä mieheni on ihanan osallistuva ja tarpeeksi hyvä isä. Minun sukulaiseni taas kyselevät, miksei hän tee enempää.

Näin kertoi kolmekymppinen kahden lapsen äiti Ylen tekemässä kyselyssä. Äiti kertoi, että vastuu lasten kasvatuksesta on hänellä, vaikka ennen lasten syntymää sovittiin lasten hoitamisesta yhdessä. Jos perhe lähtee hotellilomalle, isä ei tule mukaan ollenkaan.

Toinen kyselyyn vastannut kolmekymppinen äiti on kenties ensimmäisen mielestä voittanut lotossa. Isä hoitaa lasta opintovapaalla, ja äiti tekee 80 prosentin työaikaa. Kotona hommat hoidetaan puoliksi. Toinen lapsi on tuloillaan, perhesuhteet kukoistavat.

On ihana seurata lapsen ja puolison suhteen kasvua ja kehitystä: Heillä on ihan omat jutut, ja pidän tosi arvokkaana ja tärkeänä sitä, että molemmilla vanhemmilla on mahdollisuus ja halu luoda yhtä vahva suhde lapseen. Se onnistuu vain lapsen kanssa olemalla ja arjen pyörityksestä huolehtimalla.