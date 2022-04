"Tässä on nyt sattumien summa", sanoo keskustan Petri Honkonen, josta on tulossa jo vaalikauden neljäs kulttuuriministeri

– No ei varmaankaan suoranaisesti siihen liity. Toki on tämä maatalouden vaikea tilanne, suomalainen maatalous on kannattavuusvaikeuksissa ja Eurooppa on menossa kohti ruokakriisiä ja Afrikkaan tulee nälänhätä Ukrainan sodan johdosta. Ympärillämme vallitseva kriisitilanne oli varmasti yksi osatekijä, jonka pohjalta puheenjohtaja Saarikko teki esityksensä.