Oravat eivät näe punaista ja 5 muuta asiaa, joita et ehkä tiennyt pörröhännästä

1. Orava elää yksin

2. Orava ottaa päivänokoset

Orava on päiväaktiivinen nisäkäs, mutta se ei ole liikkeellä koko valoisaa aikaa.

3. Oravat naukuvat

Oravilla on monia erilaisia ääniä. Ne säksättävät ja naksuttavat sekä myös naukuvat.

Oravan naukumisen syy on vielä osin mysteeri. Joidenkin tulkintojen mukaan se liittyy stressireaktioon tai vaaran ilmaisemiseen, jotkut tulkitsevat sen liittyvän perheenjäsenten yhteydenpitoon.

4. Oravat ovat useammin oikea- kuin vasenkäpäläisiä

Oravista suurin osa on oikeakäpäläisiä, jolla on mm merkitystä kävyn syönnissä.

Aivot koordinoivat nisäkkäillä muun ruumiin liikkeitä. Koska aivopuoliskot eivät ole keskenään samanlaiset, yleensä jompi kumpi puoli on hallitsevampi kuin toinen.

5. Oravat eivät pysty oksentamaan

Pahoinvoiva orava on vaikeuksissa, sillä se ei pysty tyhjentämään vatsalaukkunsa sisältöä suun kautta. Tämä koskee lähes kaikkia muotakin jyrsijöitä.

Oksentaminen on monille muille eläimille tyypillinen keino poistaa mahalaukusta mahdollisesti elimistölle haitallisia tai vaarallisia aineita. Ominaisuus on myös erittäin käyttökelpoinen, jos ravintoa on kuljetettava pitkiä matkoja.