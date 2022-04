Lakon vaikutukset ratkaisevat, säädetäänkö hoitajia töihin määräävä laki – hoitajat raivoissaan: "Kaiken päälle hallitus vie lakko-oikeuden"

STM: Hallitus tekee pian ratkaisun lain tarpeesta

– Kyseessä on kokonaisarvio. Meillä on valtiona velvollisuus turvata ihmisten henki ja terveys. Se ei tarkoita, etteikö terveydenhuollossa voisi järjestää lakkoa. Mutta jos syntyy epäselvyyttä siitä, että riittääkö työvoima kiireellisen eli hengen pelastavan hoidon antamiseen, niin se on silloin se raja, jossa voidaan tarvita valtion toimenpiteitä, ministeri Aki Lindén sanoi.