Syyttäjä kiistää esittäneensä väärää tietoa Päivi Räsäsen lausumista – lyttää vapauttavan tuomion ja selittää tulkintaeroja hevosesimerkillä

Valtionsyyttäjä Anu Mantila kiistää jyrkästi syyttäjien esittäneen väärää tai valheellista tietoa kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) lausumista.

Mantila kritisoi perjantaina Ylelle kovin sanoin Helsingin käräjäoikeuden keskiviikkoista ratkaisua Räsäsen tapauksessa.

Helsingin käräjäoikeus vapautti Räsäsen kaikista rikossyytteistä. Häntä syytettiin kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syyttäjä vaati entiselle sisäministerille vähintään 120 päiväsakon suuruista rangaistusta.

Käräjäoikeus kumosi syyttäjän haastehakemuksessa esittämiä väitteitä Räsäsen lausumista, joita tämä oli esittänyt homoseksuaaleista.

Käräjäoikeuden mukaan syyttäjä oli väittänyt kansanedustaja Päivi Räsäsen lausuneen asioita, joita tämä ei todellisuudessa ollut esittänyt.

Valtionsyyttäjä Anu Mantila on täysin eri mieltä tuomioistuimen kanssa. Hänen mielestään syyttäjän velvollisuus on kertoa, mikä Räsäsen lausumien merkityssisältö on eli miten lausumia on objektiivisesti tulkittava.

– Käräjäoikeus on päättänyt, että niitä ei voi tulkita niin kuin syyttäjä syytteen teonkuvauksessa kertoo. Tästä tulkinnasta ollaan nyt eri mieltä.

Syytteitä ajoi käräjäoikeudessa valtionsyyttäjä Mantilan lisäksi aluesyyttäjä Maija Päivinen. Syytteiden nostamisesta päätti valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen.

Päivi Räsänen kommentoi syytteiden kaatumista medialle keskiviikkona 30. maaliskuuta 2022. Hän lausui olevansa helpottunut ja iloinen vapauttavasta tuomiosta. Kuva: Silja Viitala / Yle

Syyttäjä: Käräjäoikeuden tulkinta on väärä, syyttäjän tulkinta oikea

Yle kävi käräjäoikeuden tuomiosta läpi kohdat, joissa syyttäjän väitteet Räsäsen sanomisista eivät käräjäoikeuden mukaan pitäneet paikkaansa.

Syyttäjän mielestä Räsänen oli esimerkiksi väittänyt joulukuussa 2019 Yle Puheen radio-ohjelmassa homoseksuaalisuuden olevan "geneettinen rappeuma ja geeniperimä, joka aiheuttaa sairautta ja häiriötä".

Käräjäoikeuden mukaan todisteena esitetystä ohjelmatallenteesta käy ilmi, että Räsänen on puhunut geneettisen perimän osuudesta homoseksuaalisuudessa ja yleisesti ihmisen geeniperimän rappeutumisesta. Oikeuden mukaan Räsänen ei kuitenkaan ole tehnyt syytteessä esitettyä väitettä.

Mantilan mukaan syyttäjäpuoli on selvittänyt, miten ja miksi Päivi Räsäsen lausumat ovat heidän mielestään halventavia. Hänen näkemyksensä on, että halventava sisältö paistaa lausumista, kun niitä tarkastellaan sellaisenaan ja suhteessa muuhun tekstiin.

– Me olemme esittäneet perustellun objektiviisen tulkinnan siitä, miten nämä lausumat on käsitettävä. Jostain syystä käräjäoikeus ei näe tai halua nähdä sitä. Kyse on käräjäoikeuden tulkinnasta. Mielestämme se on väärä ja syyttäjän tulkinta on oikea, Mantila toteaa.

Päivi Räsänen kommentoi tiedotustilaisuudessaan keskiviikkona, että haastehakemuksessa esitettiin hänen näkemyksistään useita vääriä ja paikkansapitämättömiä väitteitä.

Anu Mantila on toista mieltä.

– Mitään väärää tai valheellista tietoa ei ole annettu näissä syytteissä. Se on erittäin tärkeää.

Valtionsyyttäjä korostaa, että tekstiä joudutaan aina tulkitsemaan.

– Tulkinta ei liiku totuus-epätotuus-ulottuvuudella. Siinä mielessä Räsäsen julkisuuteen antamat kommentit, että käräjäoikeus on kumonnut syyttäjän valheellisia väittämiä... ei syytteessä ole esitetty mitään valheellista. Siellä on esitetty syyttäjän tulkinta siitä, miten Räsäsen lausumia on tulkittava objektiivisesti.

Mantila esittää kuin rautalangasta vääntäen hevosesimerkin.

– Se on ihan sama asia, jos joku on kertonut nelijalkaisesta olennosta, jolla on harja ja häntä, ja sitten syyttäjä ilmoittaa, että puhuja on tarkoittanut hevosta. Se on hänen [syyttäjän] tulkintansa siitä. Silloin verrataan, pitääkö tulkinta paikkaansa siihen verrattuna, mitä siteerauksessa on kerrottu.

Käsittely jatkunee hovioikeudessa

Anu Mantila kritisoi Helsingin käräjäoikeuden tuomion olevan sanamuodoilltaan "sinänsä huono".

– Käräjäoikeuden perustelujen muotoilusta saa nyt sellaisen käsityksen, että olisimme valehdelleet. Emme me ole valehdelleet.

Mantila kertoo, että syyttäjäpuoli on perjantaina ilmoittanut tyytymättömyytensä käräjäoikeuden koko tuomioon. Asian käsittely tulee siis todennäköisesti jatkumaan hovioikeudessa. Valitus tulee tehdä 30 päivän kuluessa käräjäoikeuden ratkaisusta.

– Missään tapauksessa tuomio ei saa jäädä lainvoimaiseksi, Mantila alleviivaa.

Kuuntele Ylen Uutispodcast: