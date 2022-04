Pyörien varastaminen pyörävarastosta on kasvava ilmiö, sanoo poliisi – katso vinkit pyörän suojaamiseksi

Taloyhtiön pyörätila ja myös pihan puolella oleva portti olivat lukossa. Alueella on kameravalvonta. Vorot olivat keplotelleet parikymmentä kiloa painavan pyörän portin yli.

Sähköiset lukot ja kameravalvonta yleistyvät

Laura Vainikan tarina on poliisille tuttu.

– On kasvava ilmiö, että pyöriä viedään pyörävarastosta, kertoo rikosylikomisario Pälvi Suokas Hämeen poliisista.

Erityisesti taloyhtiöt, joiden asukkaissa on vaihtuvuutta, ovat pyrkineet suojaamaan tilojaan sähköisten lukkojen ja kameroiden avulla. Kameroista on apua varkaiden tunnistamisessa, mutta kun rikos paljastuu, pyörä on usein jo myyty tai välitetty eteenpäin.