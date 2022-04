Venäläiset tutkivat toimittajat: Putinin terveyttä seuraa yhdeksän lääkärin ryhmä, presidentti kiinnostunut vaihtoehtohoidoista

Presidentti Vladimir Putin on hyvin huolissaan terveydestään ja hoitaa itseään niin perinteisillä kuin vaihtoehtoisillakin lääkintämuodoilla, kertoo venäläinen tutkivaan journalismin keskittyvä Projekt-julkaisu.

Venäjän viranomaiset julistivat Projektin viime vuonna "ei-toivotuksi järjestöksi". Se tarkoittaa, että Projektin toiminta on kielletty Venäjällä ja myös sen materiaalin jakamisesta voi joutua rikosvastuuseen.

Putinia seuraa yhdeksän lääkäriä

Projektin artikkelin mukaan Putinin terveydentilaa seuraavien terveydenhoidon ammattilaisten määrä on noussut viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin viidestä yhdeksään lääkäriin.

Tieto on saatu selville tutkimalla sitä, keitä lennätetään Sotšiin samaan aikaan, kun Putin vierailee siellä itse julkisesti. Presidentillä on Mustanmeren rannalla sijaitsevassa Sotšissa residenssi, jossa hän viettää paljon aikaa.

Putinin yksi eniten käyttämistä lääkäreistä on artikkelin mukaan kirurgi Evgeni Selivanov . Projekt kertoo, että Selivanov on erikoistunut syöpäsairauksiin ja kilpirauhasen toimintaan.

Projekt myös huomauttaa, että Putin on julkisuudessa esittänyt kiinnostuksensa kilpirauhassyöpään.

Presidentin lehdistösihteeri Dmitri Peskov on Venäjän mediassa vastannut (siirryt toiseen palveluun) Projektin väitteisiin kiistämällä, että Putin olisi sairastunut syöpään.

Poliittinen eliitti hurahtanut vaihtoehtoisiin hoitoihin

Projektin mukaan Putin on myös kiinnostunut vaihtoehtoisista hoitomuodoista.

Projektin mukaan sarvikylvyistä ja muista vaihtoehtohoidoista on tullut hyvin suosittuja Venäjän poliittisen eliitin keskuudessa.

Putin loukkaantui pahoin pudotessaan hevosen selästä

Kreml on antanut 70-vuotiaasta Putinin terveydentilasta hyvin vähän avointa tietoa.

Sen sijaan Putinista on vuosien ajan pyritty luomaan mielikuvaa rautaisessa kunnossa olevana alfa-uroksena. Macho-imagoa on rakennettu esimerkiksi julkisuuteen jaetulla materiaalilla, jossa Putin harrastaa vähäpukeisena erilaisia urheilumuotoja.

Yksi tällaisista on vuonna 2007 julkaistu kuva, jossa Putin ratsastaa Itä-Siperiassa sijaitsevassa Tuvan tasavallassa ilman päällyspaitaa.

Putin terveydentila huolestuttaa yhä enemmän

Venäjän riippumattomassa mediassa on kuitenkin pantu merkille, että Putin häviää välillä kokonaan julkisuudesta. Syyksi on arveltu Putinin terveysongelmia. Silloin valtiollisessa mediassa on näytetty aiemmin nauhoitettuja esiintymisiä Putinista.