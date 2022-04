Keskiajan oudossa pyhimyskultissa heräteltiin ruumiita ja palvottiin luurankoja, mutta samalla luotiin pohja nykyiselle oikeusjärjestelmällemme

Kyseessä oli aikalaistiedon mukaan ihme, josta on jäljellä myös yksityiskohtaisia kuulustelupöytäkirjoja. Vastaavat ihmeteot ja -parantumiset eivät olleet keskiajalla mitenkään harvinaisia, päinvastoin.Tuolloin uskonto ja usko olivat kiinteä osa arkea ja läsnä aivan kaikessa: niin vuoden kierron sykleissä, perhe-elämässä kuin sukupuolirooleissakin.

Kaikkien aikojen suosituimpana pyhimyksenä on pysynyt Neitsyt Maria. Mestari Bertram von Mindenin (1345–1415) Buxtehuden alttarikaappia varten maalaama kuva.

Keskiajan ihme oli tarkoin määritelty tapahtuma

– Ulkopuoliset viranhaltijat hoitivat kyselyn ja tavallaan tuottivat todistusaineiston todistajia haastattelemalla. _Inquisitio-_malli on modernin länsimaisen oikeusperiaatteen pohjalla ja se näkyy edelleen nykypäivän oikeuskäytännöissä, Sari Katajala-Peltomaa huomauttaa.

Entisen poliittisen vastustajan verta vuotava muotokuva sai kuin saikin englantilaiset takajaloilleen: he maalauttivat taulun valkoiseksi.

Abbedissan sydämeen kasvoi orjantappurakruunu

– On todennäköistä, että pyhimys rankaisee sinua tavalla tai toisella, koska olet rikkonut häntä vastaan. Toimintamallissa on samankaltaisuuksia – joskin käänteisesti – magiaan, Sari Katajala-Peltomaa kertoo.

Tyypillisin keskiaikainen ihme on lapsen parantuminen jostakin sairaudesta. Tämä on ymmärrettävää, koska keskiaikana lapsikuolleisuus oli suurta, ja lapset merkitsivät vanhemmilleen tukea ja turvaa vanhuuden karikoissa.

Nykymittapuun mukaan tämä pikkupoikaan liittyvä ihme on vielä järjellä selitettävä tapaus, mutta Verta vuotava kuva ja muita outoja ihmeitä-kirjasta löytyy toinen toistaan herkullisempia ihmetarinoita, jotka tosin voivat aiheuttaa joillekin myös pahoinvointia.

Kuva: Gianni Dagli Orti / Shutterstock / All Over Press

Sisäelimessä asustaneet Kristuksen symbolit eivät aivan heti vakuuttaneet aikalaisia, ja Clara Montefalcolainen julistettiin pyhimykseksi vasta satoja vuosia myöhemmin. Hän on kuitenkin esimerkki keskiajan Kristus-mystiikasta. Siihen kuuluvat Kristuksen kärsimyksen elementit, jotka olivat materialisoituneet suoraan Claran sydämeen.

– Meidän kirjoittajien oma suosikki on myllärin mätä aasi. Eläin oli ollut jo kolme päivää kuolleena ja sen raatoa oltiin raahaamassa tunkiolle, kun se sitten yhtäkkiä heräsikin henkiin, Sari Katajala-Peltomaa kertoo.

Kuva: Sepp Spiegl / Photoweb / Sipa / Shutterstock / All Over Press

Biletystä haudasta nostettujen ruumiiden ympärillä

– Kanonisaatioprosessin pöytäkirjat antavat aivan toisenlaisen kuvan arjen uskonelämästä.Ihmisillä on ollut vahvoja mielipiteitä: he ovat myös kyseenalaistaneet ihmeitä, mikä kertoo siitä, että ruohonjuuritasolla asioita on pohdittu kriittisesti. Kyse ei siis ole ollut ylhäältä päin annetusta virallisesta mallista, Sari Katajala-Peltomaa toteaa.