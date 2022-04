Tuija Liimanin sytostaattihoito peruttiin ensin, mutta aika löytyi sittenkin, kun hoitajia määrättiin töihin – HUS huolissaan potilasturvasta

Liimanilla on levinnyt rintasyöpä. Syöpä on levinnyt laajasti: luustoon, imusolmukkeisiin sekä maksaan.

HUS: Suuronnettomuusvalmiutta ei lakkotilanteessa ole

– Kyllä tällä hetkellä on huoli potilasturvallisuuden vaarantumisesta. Jos tulee erikoishoitoa vaativia potilaita tai kiireellisiä tapauksia päivystykseen useampia kerralla, niin potilasturvallisuuden vaarantuminen tällä suojelutyön määrällä on ilmeinen, Ulander sanoo.

Hän nostaa esimerkiksi vakavan liikenneonnettomuuden, jossa on useita loukkaantuneita.

– Suuronnettomuusvalmiutta ei lakkotilanteessa ole. Lisätyövoiman hälyttäminen vie aikaa, joten tilanne on vakava.

Hänenmukaansa kaikki ei-kiireellinen hoito on peruttu eli poliklinikka-aikoja ja ei kiireellisiä leikkauksia joudutaan lykkäämään toistaiseksi.

– Potilaille on lähtenyt tekstiviesti-ilmoituksia ja potilaille on myös soitettu. Uusia aikoja ei ole pystytty tarjoamaan, Ulander sanoo.

Leikkausjonot pitenevät

Muun kiireellisen hoidon osalta tilanne on HUSissa vaikea.

HUSin sairaaloissa pelkästään 80 leikkaussalia on kiinni.

– Välttämättömän työvoiman määrässä on ollut räikeä ristiriita, mutta neuvotteluissa on päästy hiukan eteenpäin. Suojelutyövoiman määrä ei ole edelleenkään riittävä toiminnan kannalta.

Esimerkiksi leikkaussalihenkilöstöä ei ole riittävästi. Neuvotteluissa Töölön sairaalaan on saatu lisää leikkaussalihenkilöstöä ja muualle muuta henkilöstöä turvaamaan suojelutyön tarve.

Vaikein tilanne on Ulanderin mukaan ollut päivystyksessä, vuodeosastoilla, ensihoidossa, kuvantamisessa ja diagnostisissa palveluissa.

Oulussa vaikea tilanne helpottaa maanantaina

Hoitajien aamulla alkanut lakko on vaikuttanut suuresti Oulun yliopistollisen sairaalan toimintaan ensimmäisenä lakkopäivänä.

Suojelutyön osuus on ollut sairaalan mukaan alimitoitettua. Vs. Johtajaylilääkäri Terhi Nevalan mukaan kaikki syöpähoidot ja -leikkaukset jouduttiin perumaan. Erityisen vaikea tilanne on psykiatrisessa osastohoidossa.