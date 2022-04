Huonekalukaupan alennusmyyntien sekamelska hiertää edelleen – “Jokainen tajuaa, ettei kahta mersua saa yhden hinnalla, tai tojotaakaan”

– Rehellisyyden nimessä on sanottava, että jotkut muutkin toimivat samalla tavalla, vaikka vain yksi yritys on tällä hetkellä tarkkailun alla. Heidän kanssa neuvotellaan, johtava asiantuntija Mika Hakamäki Kilpailu- ja kuluttavirastosta kertoo.

Asiantuntija muistuttaa, että huonekalukaupan kampanjoita on yritetty hillitä viimeiset 15 vuotta. Uhkasakkoja on langetettu useaan kertaan vuodesta 2007 lähtien.

Viitehinnat ja kesto aiheuttavat närää

Masku, Asko ja Sotka kiistävät

Uudesta laista toivotaan selkeyttä

– Samassa yhteydessä tehdään kuluttaja-asiamiehen linjaus, jolla pyritään vääntämään elinkeinonharjoittajille rautalangasta minkälainen markkinointi on sallittu ja minkälainen kielletty.Se on tehty yhdessä kaupan liiton eli elinkeinoelämän kanssa.

– Kun tavaraa markkinoidaan alennuksella tai alennettuun hintaan, on ilmoitettava myös alin hinta, jolla sitä on markkinoitu alennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Jos tavaran hintaa on näiden 30 päivän aikana alennettu, markkinoinnissa on alimpana hintana ilmoitettava tämä alennettu hinta, vaikka tavaran hinta olisi sittemmin nostettu uudelleen aiemmalle tasolle, Hakamäki muistuttaa.