Identiteetin voi vakuuttaa varkauden varalta, mutta kyberiskuilta se ei suojaa – tärkeämpää olisi turvata henkilötiedot ja perhekuvat

Moni sosiaalisen median käyttäjä on saanut kaveriltaan Facebookissa tai Instagramissa viestin, joka alkaa puhelinnumeron pyynnöllä ja selityksellä arpajaisvoitosta.

Useimmiten viesti kertoo siitä, että tili on kaapattu tai joku on tehnyt kaverin nimellä valeprofiilin. Lopullinen päämäärä on yleensä rahan huijaaminen vastaajalta.