Kiinassa Ukrainan sotaa seurataan tarkasti, mutta tavallisten ihmisten näkemys on hyvin erilainen kuin Euroopassa: "Venäjää on kiusattu"

Pekingin kaduilla näkyy, että kiinalaiset seuraavat Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tarkasti. Jokaisella haastateltavalla on näkemys siitä, miksi Venäjä ruhjoo naapuriaan. Näkemys on vain hyvin erilainen kuin Euroopassa.

Liu on lukenut uutisista, että Venäjän hyökkäys on itsepuolustusta.

– Venäjää on kiusattu. Minusta on sopivaa, että se taistelee vastaan. Se on itsepuolustusta, Liu sanoo.