Mielikuva Suomesta pysyi turvallisena Venäjän sotaisuudesta huolimatta – turismi etenkin Saksasta kovassa kasvussa

Suurin kasvu on tapahtunut Keski-Euroopasta, erityisesti Saksasta tulevien vapaa-ajan matkustajien varauksissa.

"Ukrainan sota ei estä matkustamasta Eurooppaan"

Helsinki-Vantaan lentoaseman tuloaula tyhjenee nopeasti New Yorkin lennolta tulleista matkustajista.

– En usko, että Ukrainan sota estää amerikkalaisia matkustamasta Eurooppaan, erityisesti Länsi-Eurooppaan. Tunnen oloni turvalliseksi Suomessa ja olemme vuokranneet Lapista mökin. Tarkoitus on hiihtää, pohtii Karl Nevala.

Phyllis Stargardter on tullut miehensä kanssa Windsorista, Connecticutista tapaamaan Suomessa opiskelevaa tytärtään.

– Olen ollut huolissani, mutta olemme tutkineet niin monta sivustoa kuin mahdollista, ja meille on vakuutettu, että matkustaminen on turvallista. Tyttäremme on ollut jo jonkin aikaa Suomessa, ja aiomme tutustua nähtävyyksiin ja viettää aikaa tyttäremme kanssa.