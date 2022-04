Pohjois-Karjala-projekti toi miehille lisää elinvuosia, mutta enää valistus ei tehoa – nykyhaaste on erottaa luotettava terveystieto huuhaasta

Jos sama kartta väritettäisiin nyt, tilanne olisi huomattavasti parempi. Nuorten miesten eliniänodote lähenee Suomessa jo 80 vuotta, ja työikäisten miesten sydänkuolleisuus on laskenut yli 80 prosenttia.

Lihavuus ja mielenterveysongelmat suurimmat terveysriskit

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan suomalaisista aikuisista yli joka neljäs on lihava. Ylipainoa on suurimmalla osalla, naisista 63 prosenttia on ylipainoisia ja miehistä peräti 72 prosenttia.