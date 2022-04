Uwa Iduozeen kolumni: Katsojan tunteisiin vetoaminen ei voi olla tavoite vain itsensä vuoksi

Tulemme empatiaan liitettyjen lupausten sokaisemina usein unohtaneeksi, että empatia on moraalista riippumaton toimija. Se on altis myös väärinkäytölle. Sen lisäksi, että tarinoiden herättämällä empatialla on tärkeä rooli siltojen rakentajana, se on myös yksi keskeisistä keinoista, joilla on normalisoitu ja oikeutettu sortavia rakenteita ja toimintamalleja.