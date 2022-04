TAYSin ja työntekijöiden sopu suojelutyöstä esti katastrofit, sanoo johtajaylilääkäri: "Ketään ei tarvinnut jättää ihan heitteille"

Johtajaylilääkäri Juhani Sandin mukaan ensimmäinen lakkopäivä on sujunut TAYSissa pelättyä paremmin. Sairaalan johto ja työntekijäjärjestöt pääsivät myöhään torstai-iltana sopimukseen suojelutyöstä.

Toimintaa on kuitenkin ajettu kovasti alas ja vuodeosastoja ja auki olevia toimipisteitä hoidetaan nyt tavallista niukemmalla miehityksellä.

– Kaikki kiireetön hoito on kokonaan tauolla ja merkittävä osa kiireellistäkin hoitoa on tältä päivältä, ja osin eiliseltäkin, jäänyt toteutumatta. Päivystysasiat on saatu kuitenkin kohtuullisesti hoidettua, Sand sanoo.