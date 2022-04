Hallitusrintama repeää juuri ennen kehysriihtä: vasemmistoliitto puoltaa hoitajien palkkaohjelmaa, Saramon mukaan valtiolta löytyy "pelivaraa"

Hallitus on toistanut, että se haluaa pitää näppinsä erossa työmarkkinapolitiikasta ja antaa kunta-alalle neuvottelurauhan.

Tämä on ollut yksi hoitajajärjestöjen Tehyn ja Superin keskeinen vaatimus. Muutkin kunta-alan työntekijät ovat peesanneet vaatimusta.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jussi Saramon mukaan he ovat olleet koko ajan sitä mieltä, että julkisen sektorin työntekijöille tarvitaan laaja palkkaohjelma.

– Hoitajien lisäksi varhaiskasvatuksessa ja kunta-alan tukipalveluissa on myös ihmisiä palkkakuopassa. Tarvitsemme pidemmälle katsovaa keinoa, jolla saadaan alalle vetovoimaa. Tarvitsemme keinoja saada enemmän hoitajia töihin ja palkkaus on osa työhyvinvointia. Toki tarvitaan muutakin.

– Toivon, että eduskunnasta lähtee sinne viesti, että on myös pelivaraa. Tarkkoja summia ei voi yksilöidä. Toivon, että hallituspuolueet katsovat yhdessä, mikä on mahdollista. Kaikki on rajallista, mutta kyllä siellä pelivaraakin löytyy.