Oletko leikkinyt sodanaikaisessa juoksuhaudassa? Sota-ajan jälkien synnyttämät muistot ja tarinat halutaan talteen

Suomen läntisessä kolkassa sijaitseva Porin Reposaaren linnakepuisto on yksi monista sodanaikaisista rakennelmista Suomessa, joka on säilynyt näihin päiviin saakka.

Säilymisen eteen on tehty myös työtä. Linnakepuiston rakennelmia on kunnostettu, jotta myös nykysukupolvet pääsevät näkemään, miten Porin satamaa on aikoinaan puolustettu.