Ville Ranta on hyvillään, että Päivi Räsästä ei tuomittu homoseksuaaleja loukkaavista sanoistaan: "En pidä hyvänä, että tällaisia oikeudenkäyntejä käydään"

– En pidä ollenkaan hyvänä, että tällaisia oikeudenkäyntejä käydään, joissa pohditaan ihmisten puheiden loukkaavuutta tai miltä puheiden kohteista tuntuu. Olen sitä mieltä, että kiihottaminen kansanryhmää vastaan, joka on tärkeä lakipykälä, on tarkoitettu jotakin ihan muuta varten, sanoo pilapiirtäjä Ville Ranta Yle Perjantain jaksossa Missä menee sananvapauden raja?

– Päivi Räsäsen mielestä homous on syntiä. Johan Bäckmanin mielestä Putin on maailman herra. Ja sitten on ihmisiä, joiden mielestä naisten pitäisi olla kotona ja pakolaiset pitäisi upottaa Välimereen. Ei me voida käsitellä näitä kaikkia väitteitä ja ajatuksia oikeudessa, Ranta tarkentaa.