Herätys: Putinia ei saatane sotaoikeuteen | Second hand -kaupoissa myydään nyt merkkivaatteita | Antti Tuuri kirjoitti Down-ystävästään

Putinin saaminen sotarikoksista oikeuteen näyttää epätodennäköiseltä – mutta sotarikokset eivät vanhene

Venäjää syytetään syyllistymisestä sotarikoksiin sen tuhotessa hillittömästi ukrainalaiskaupunkeja. Epäilyjä ja todisteita on kertynyt runsaasti, ja niiden perkaaminen on valtava urakka. Tällä hetkellä vaikuttaa epätodennäköiseltä, että ainakaan Venäjän ylintä johtoa saataisiin oikeuden eteen. Maailma kuitenkin muuttuu, eivätkä sotarikokset vanhene, muistuttavat Ylen haastattelemat asiantuntijat .

Ukraina syyttää Venäjää siviilien teloittamisesta Butšassa

Käytettyjen vaatteiden ostoksille houkutellaan nyt laadulla

Käytettyjen vaatteiden suosio kasvaa. Uusia asiakkaita houkutellaan liikkeisiin esimerkiksi vintage-vaatteilla ja laadulla . Merkkivaatteiden second hand -liikkeet houkuttelevat niitä, jotka eivät yleensä kirpputoreilla käy.

Kirjailija Antti Tuuri on Down-ihmisen edunvalvoja

Kirjailija Antti Tuuri on yksi tuotteliaimmista suomalaiskirjailijoista. Parhaiten hänet tunnetaan pohjalaisen mielenmaiseman tulkkina. Uusi kirja yllättää: se kertoo Tuurin ja Down-ihmisen elinikäisestä ystävyydestä. Kirja on kannanotto suvaitsevaisuuden puolesta .

Viikko päättyy melko poutaisena

Sunnuntain aikana matalapaine heikkenee Suomen yllä ja heikkoja lumisateita tulee yhä pohjoisessa. Etelässä sää on enimmäkseen poutaista ja paikoin aurinkoista, lämpötila voi nousta päivällä etelässä +5 asteeseen. Pohjoisessa on heikkoa pakkasta. Yöllä pakkasta on koko maassa.