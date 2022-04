Herätys: Ukrainan pakolaiset etsivät töitä Suomessa | Professori penää yhtiöiltä vastuuta kriisiaikoina | Huonekalujen villit alet jatkuvat

Ukrainalaisten työllistymistä helpottaa korkea koulutustaso

Monet ukrainalaispakolaiset ovat jo aloittaneet työnhaun Suomessa. Yksi heistä on 28-vuotias Olena Fur , joka saapui Suomeen noin kuukausi sitten Ukrainan Lvivistä. Työ- ja elinkeinoministeriöstä arvioidaan, että ukrainalaispakolaisten työllistymistä Suomessa helpottavat yhteiskunnassa herännyt vahva auttamishalu ja ukrainalaisten verrattaen korkea koulutustaso.

Ukraina ja Venäjä vaativat Butšan käsittelyä YK:n turvallisuusneuvostossa

Ukrainan mukaan satoja ihmisiä on löydetty joukkohaudoista Butšassa Kiovan lähistöllä. Venäjä on kuvaillut mediassa näkyneitä järkyttäviä kuvia lavastukseksi ja Ukrainan provokaatioksi.

Professori Halme kysyy, voisivatko yritykset tinkiä kriisiaikana voitoistaan

Huonekalukaupan alennusmyynnit herättävät edelleen närää

Lunta ja huonoa ajokeliä

Lunta voi kertyä maan etelä- ja keskiosassa tänään 5–15 senttimetriä. Ajokeli on laajalti huonoa tai erittäin huonoa. Etelässä lämpötila on hieman nollan yläpuolella, joten satava lumi on märkää ja voi aiheuttaa sähkökatkoja. Pohjoisessa tulee paikoin lumikuuroja.