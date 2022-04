Amos Rexin uusi näyttely tarjoaa katsojalle maanalaisia maailmoja: maan alla ovat viihtyneet niin Dante, Ihmemaan Liisa kuin Minotauruskin

– Maanalaisella tematiikalla on taiteessa pitkät perinteet ja kyse on ajattomasta aihepiiristä. Luolamaalaukset ovat niitä ensimmäisiä taideteoksia, ja esimerkiksi romantiikan aikana taiteilijoita rupesi kiinnostamaan tulivuorten ja luolien kaltaiset isot ja pelottavatkin luonnonilmiöt, Maanala-näyttelyn kuraattori Anastasia Isakova kertoo.

Helvetillisiä visioita

Ruotsalaisen nykytaiteilijan Per Wizénin Trespasser-teos vuodelta 2019. Teoksen lähtökohtana on Lewis Carrollin Liisan seikkailut ihmemaassa -kirja.

Maanalaisuus on myös inspiroinut varhaista tieteiskirjallisuutta, jossa maapallo on usein kuviteltu ontoksi, kuten Jules Vernen Matka maan keskipisteeseen -kirjassa (1864). Seuraavana vuonna ilmestyneessä Lewis Carrollin Liisan seikkailut ihmemaassa -klassikossa Liisa putoaa kaninkoloon ja joutuu keskelle nurinkurisia ja surrealistisia tapahtumia. "Down the rabbit hole" eli kaninkoloon putoaminen on jäänyt yleiskieleen tarkoittamaan jonkun joutumista outoon tilanteeseen.