"Naisvaltaisen terveydenhuoltoalan lakkotoimet menevät luihin ja ytimiin" – tutkijan mukaan hoitajalakosta puhutaan moralisoivaan sävyyn

Sosiaali- ja terveysalan lakko nostattaa tutkijan mukaan enemmän äänenpainoja kuin monen muun alan työtaistelutoimet. Hoiva-alalla lakkoja on harvoin, mutta niistä ja niiden vaikutuksista puhutaan enemmän ja jopa kärjekkäämmillä äänensävyillä.

Helsingin yliopiston tutkija, yliopistonlehtori Markku Sippola valtiotieteellisestä tiedekunnasta arvioi, että esimerkiksi ahtaajien työnseisaustenyhteiskunnallinen vastakkainasettelu ja kärjistys tulee ja menee nopeasti ohi. Sen sijaan naisvaltaisen sotealan työntekijöitä koskevaa lakkoa ei hevin unohdeta.

– Alan luonne vaikuttaa siihen, että se menee syvemmälle. Kaikki tarvitsemme terveyspalveluita ja monet myös sosiaalisektoria, joten naisvaltaisen terveydenhuoltoalan lakkotoimet menevät enemmän luihin ja ytimiin.

Sippola on tutkinut työmarkkinasuhteita ja työn organisaatiota Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. Hän on aiemmin keskittynyt teollisuus- ja rakennusaloille, mutta soteala on uusi kiinnostuksen kohde. Hän on perehtynyt hyvinvointialueiden palkanmuodostamiseen.

Hän näkee, että myös keskustelun sävy on moralisoivampi kuin esimerkiksi ahtaajien lakoissa.

Julkista keskustelua on ryydittänyt se, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eli HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi vertasi torstaina Ylen haastattelussa hoitajalakkoa Ukrainan sotaan. HUS korjasi Mäkijärven sanoja perjantaina tiedotteessa, (siirryt toiseen palveluun)ja Mäkijärvi pyysi sanojaan anteeksi.

Sen sijaan lakko ei ollut yllätys tutkijalle. Hänen mielestään alalla on ollut vuosikausia kasaantuneita paineita, jotka tulevat nyt julki. Muutoin lakon perusasettelussa ei ole suurta eroa muihin lakkoihin verrattuna.

– Lainsäädännön keinoin on suljettu pois täyslakon mahdollisuus, sellaista ei voi tehdä.

Hoitajien palkkavaatimukselle on yhteiskunnallista ymmärrystä

Naisvaltaisella alalla on tällä hetkellä helpompi järjestää lakko kuin aiemmin, arvioi tutkija Markku Sippola. Yhteiskunnallinen ilmapiiri on hoitajien puolella.

– Jo pitkään korona-aikana on tuotu esille sitä, että hoitajat ovat palkkakuopassa. He tekevät äärimmäisen tiukkaa, intensiivistä työtä ja täydellä sydämellä. Pelkona on joukkoirtisanoutuminen, jos he väsyvät.

Yleinen hyväksyttävyys on kasvanut näille toimille, vaikka kaikki eivät hyväksy lakkoa, Sippola sanoo.

OECD-maihin verrattuna suomalaisten hoitajien palkat ovat matalampia ja laahaavat muiden perässä.

– Jos palkan tulisi kertoa yhteiskunnallisesta arvostuksesta, niin tässä mielessä suomalainen yhteiskunta ei riittävän paljon arvosta tätä työtä. Hoitajat ovat palkkakuopassa ja se on nähtävänä.

Sippola kysyy, ovatko suomalaiset valmiita nostamaan vaikka veroja, että hoitajat saadaan pidettyä töissä ja heille maksetaan asianmukainen korvaus.

– He tekevät oikeasti asiantuntijatyötä, mikä edellyyttää vankan koulutuksen. Lisäksi työ on kovaa.

Hyvinvointialueille siirtyminen saattaa muuttaa palkkaustapaa ensi vuonna, kun rahoitusvastuu siirtyy kunnilta valtiolle. Sippola miettii, voisiko hyvinvointialueilla olla oma verotusoikeus.

– Saataisiin kustannuspuoli ja menokehykset kuntoon oikeisiin mittoihin. Hyvä kysymys on, olisiko meillä varaa yhteiskuntana kustantaa paremmat palkat hoitajille.

Jos lakolla ei saada haluttuja palkankorotuksia, tilanne on uudestaan edessä jopa ensi vuonna.

– Jos tilanne jää auki, pysyvä olotila tällä sektorilla on työtaistelun tai lakon uhka. Tämä on niin kauan ratkaisematon kysymys, kun ihmisiä irtisanoutuu, väsyy tai he eivät koe, että heidän työtään arvostetaan. Se on täysin kestämätön tilanne, eikä voi jatkua kovin kauan.

Vaikutukset kantavat kauaksi tulevaisuuteen

Jo nyt terveydenhuoltoalalla on työvoimapula osaajista. Vaikka paikkoja olisi tarjolla, alan vetovoimaisuuteen vaikuttavat palkkaus ja työn kuormittavuus.

Ammattijärjestöjen mukaan työvoimapulasta kärsivä hoitoala ei vedä nuoria, jos palkkaus ja työehdot eivät ole houkuttelevia.

Tutkija Markku Sippola näkee, että alalla viihtymiseen vaikuttaa myös johtamistapa.

– Johtamiseen kiteytyy ja kulminoituu loppujen lopuksi tosi paljon, miten työ organisoidaan. Millaiset resurssit annetaan kullekin ryhmälle, miten sitä työtä arvostetaan.

Sippolan mukaan sote-alalla tulisi olla nykyistä parempi mahdollisuus eriytyneisiin paikallisiin sopimuksiin. Esimerkiksi asumiskulut ovat suuremmat pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa kuin maaseudulla.

– Tämän hetkinen työehtosopimusjärjestelmä on sellainen, että katsotaan koko Suomea kokonaisuutena. Kuitenkin on alueellisia eroja tosi paljon.

Sippola uskoo, että tämä tulee olemaan esillä tulevaisuudessa.

Toistaiseksi tutkija ei ole vielä hankkinut omaa terveysvakuutusta, mutta sellainen on jo harkinnassa.

– Sellainen ajatus on ollut mielessä, että nämä asiat eivät voi olla niin hyvällä tolalla tulevaisuudessa, mitä ne ovat nyt. Minulle on kysymysmerkki siitä, että kun vanhenee ja tarvitsee enenevissä määrin terveyspalveluja, missä kantimissa ne silloin ovat.