Annika Saarikko: Varautuminen ja kokonaisturvallisuus tarkoittavat joustoa budjettikehyksiin

Kehyksiin on tulossa poikkeuslauseke

Saarikko on aiemmin painottanut, että koronan jälkeen on palattava tiukempaan talouspolitiikkaan ja suunnitelluissa kehyksissä on pysyttävä. Tilanne on muuttunut Venäjän hyökättyä yli kuukausi sitten Ukrainaan, vaikka perusvire on Saarikon mukaan ennallaan.