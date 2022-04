Ruuhkaa päivystyksissä, vajaata miehitystä, vain välttämätön tehdään – näin hoitajalakon alku on sujunut eri puolilla Suomea

Tehyn ja Superin hoitajalakko on sekoittanut kuviot isossa osassa Suomea. Lakossa on mukana kuusi sairaanhoitopiiriä: Helsinki ja Uusimaa, Pohjois-Savo, Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Keski-Suomi. Lakossa olevia hoitajia on 25 000.

Sairaanhoitopiireissä monet toiminnot pyörivät nyt vajaamiehityksellä. Yle kysyi sairaanhoitopiireistä, miten lakon alkuvaihe on sujunut.

HUSilla vaikeuksia etenkin tapaturma-asemalla ja diagnostiikassa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella päivystykset ja niitä tukevat vuodeosastot toimivat tällä hetkellä vajaamiehityksellä, HUS tiedottaa (siirryt toiseen palveluun).

– Päivystykset toimivat toistaiseksi välttävästi, ja sairaaloiden yleinen toimintakyky on huomattavasti laskenut. Useamman kriittisen potilaan hoitaminen samanaikaisesti on vaarantunut, sanoo ylilääkäri Veli-Matti Ulander tiedotteessa.

Ulanderin mukaan suojelutyöhön saatu henkilökuntamäärä on edelleen riittämätön. Potilasturvallisuuden kannalta henkilökuntaa on liian vähän muun muassa leikkaustoiminnassa, vuodeosastoilla, laboratorioissa ja röntgenissä.

Sairaaloiden yleinen toimintakyky on huomattavasti laskenut, sanoo HUSin ylilääkäri Veli-Matti Ulander tiedotteessa. Kuva: Annika Martikainen / Yle

HUSin hallinnollisen ylilääkärin Jyrki Salmenkiven mukaan suurimmat resurssivajeet ovat HUSissa diagnostiikassa, eli laboratorio- ja kuvantamistutkimuksissa, sekä leikkaussalien ja osastojen henkilöstössä. Hoitoviiveitä on myös kaikissa päivystysleikkauksissa.

Salmenkiven mukaan erityinen huoli on etenkin yhteispäivystyksistä ja Töölön tapaturma-asemasta, jotka toimivat vielä perjantaipäivänä (siirryt toiseen palveluun)merkittävällä vajaamiehityksellä.

Salmenkivi arvioi, että tilanne vaikuttaa tällä hetkellä eniten vähemmän vakavasti vammautuneiden potilaiden ja esimerkiksi murtumapotilaiden hoitojonoihin. Jonojen pituutta ei voi arvioida, koska resursseja ohjataan kiireellisyysjärjestyksessä.

HUSin eilisen tiedotteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan kiireellisten sydäntoimenpiteiden hoitoviiveet ovat merkittävät. Kaikkia syöpäleikkauksia ei pystytä tekemään, vaikka pyrkimys on jatkaa syöpien lääke- ja sädehoitoja normaalisti.

Salmenkiven mukaan työsuojeluneuvottelut ovat edenneet perjantai-iltana ja tänä aamuna niin, että väkeä on saatu lisää töihin ja tilanne on helpottunut jonkin verran. Salmenkivi arvioi, että jonot pysyvät pitkinä, mutta potilaat saadaan hoidettua. Vajaamiehitys ei uhkaa potilaiden henkeä.

– Olemme vielä jäljessä suojelutyön minimimiehityksen tavoitteesta, mutta neuvottelut jatkuvat käsittääkseni hyvässä yhteistyössä, Salmenkivi sanoo.

Jos tapaturma-asemilla on rauhallista, Salmenkivi arvioi resurssien riittävän. Äkilliseen hoidon tarpeeseen puskuri ei riitä.

– Jos nyt tulisi tilanne päälle, eli esimerkiksi suuronnettomuus, kapasiteetti voi olla riittämätön. Nyt töissä oleva porukka on muutenkin jo kovilla.

Kiireettömän hoidon osalta HUSissa jatketaan ajanvarausten perumista ensi viikon osalta.

TAYSissa neuvotellaan jatkuvasti suojelutyöstä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä lakon alkuvaihe on sujunut pelättyä paremmin. Sairaanhoitopiirin ja TAYSin johtajaylilääkäri Juhani Sand kertoo, että tilanne on hallinnassa eikä katastrofeja ole tullut tietoon. Painopiste on päivystyksen järjestämisessä.

– Se on mennyt paremmin kuin ennakoitiin. Eilen illan suussa oli huoli tilanteen ruuhkautumisesta, mutta se lähti iltayötä kohti purkautumaan, kertoo Juhani Sand.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juhani Sandin mukaan lakon alku on mennyt päivystyspotilaiden hoidossa ja vuodeosastojen järjestelemisessä. Kuva: Antti Eintola / Yle

TAYSissa on suljettuna useita vuodeosastoja. Niillä osastoilla, jotka ovat auki, henkilöstöä on pääosin vähemmän kuin normaalioloissa. Kiireetön hoito on keskeytetty, ja kiireistä hoito on karsittu.

– Perjantaina teimme hyvin vähän, jos ollenkaan, kiireisiä hoitoja. Maanantaina tavoitteena on, että pystyisimme lisäämään esimerkiksi syövän leikkauksia ja lääkehoitoa.

Lauantaihin mennessä kymmenkunta potilasta on siirretty Kanta-Hämeeseen ja Etelä-Pohjanmaalle.

Johtajaylilääkäri Juhani Sandin mukaan suojelutyön määrästä käydään neuvotteluja jatkuvasti.

– Ainakin meidän alueellamme rajat suojelutyön antamiseen tuntuvat olevan hyvin tiukat. Tilanne sairaalassa elää, ja olemme nähneet välttämättömäksi neuvotella useammankin kerran päivässä.

Jyväskylässä hoidettu vain kiireellisimmät päivystyspotilaat

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä Jyväskylässä lakko on vaikuttanut voimakkaasti koko sairaala Novan toimintaan. Kaikki kiireetön hoito on ajettu täysin alas, sanoo sairaanhoitopiirin vt. johtaja Juha Paloneva.

– Tällä hetkellä pyritään ainoastaan selviämään siitä, että saadaan välitöntä hoitoa tarvitsevat päivystyspotilaat hoidettua.

Palonevan mukaan kiireellinen hoito on perjantai-illan ja lauantaiaamun aikana sujunut kohtuullisesti. Välttämättömäksi katsotusta suojelutyöstä on onnistuttu neuvottelemaan siten, että hoitohenkilöstöä on saatu jonkin verran käyttöön, kertoo Paloneva.

– Määrä sinällään on täysin riittämätön. Toistaiseksi on pärjätty, koska on hoidettu vain kaikkein kiireellisimmät päivystyspotilaat. Kaikki sellaiset, joissa hoitoja voi joitain päiviä viivyttää, on siirretty myöhemmäksi.

Toistaiseksi päivystystilanne on lakon alkamisen jälkeen pysynyt sairaala Novassa melko rauhallisena. Tähän ovat Palonevan mukaan osaltaan vaikuttaneet mediassa laajalti levinneet viestit siitä, että hoidon odotusajat venyvät lakon aikana pitkiksi.

– Nyt tehdään vain se, mikä on aivan välttämätöntä. Lähipäivinä patoutunut päivystystilanne tulee kuitenkin laukeamaan siten, että resurssitarve kasvaa olennaisesti, hän sanoo.

Pohjois-Savossa on hyvin samanlainen tilanne kuin Jyväskylässä. Kuopion yliopistollisen sairaalan johtaja Olavi Airaksinen kertoo, että kiireellisestä hoidosta suoriudutaan tällä hetkellä rimaa hipoen.

Turussa ruuhkaa traumapotilaiden leikkauksiin

Myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä hoitoalan lakko on keskeyttänyt kaiken kiireettömän ja osan kiireellisestä hoidosta. Johtava Ylilääkäri Mikko Pietilä kertoo, että TYKS keskittyy päivystyspotilaiden hoitoon sekä lakon aiheuttamien välittömien vahinkojen rajaamiseen.

– Meillä on selvitty kohtuullisesti – osin hyvän onnea ja vähäisen potilasmäärän vuoksi. Päivytyspotilaiden määrä on kuitenkin säilynyt ennallaan, ja traumapotilaiden pääsyssä leikkauksiin on selkeästi ruuhkaa.

TYKSistä on lähetetty potilaita myös muihin sairaaloihin hoidettavaksi.

Esimerkiksi laboratoriotoiminnan pieni miehitys vaikeuttaa päivystystutkimusten tekemistä, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtava ylilääkäri Mikko Pietilä. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Työnantaja ja hoitajat ovat eri mieltä suojelutyön määrästä. Johtava ylilääkäri Mikko Pietilä kertoo, että asiasta neuvoteltiin perjantaina viisi tuntia. Tälle päivälle neuvottelua ei järjestynyt.

– Suojelutyö on ollut riittämätöntä. Saamme 30–40 prosenttia siitä suojelutyön määrästä, jota me työnantajana katsomme minimiksi.

Yhtenä esimerkkinä Pietilä mainitsee laboratoriotoiminnan. Siihen on saatu vain viisi työntekijää vuoroa kohti. Se tarkoittaa Pietilän mukaan sitä, että kaikkia kriittisiä päivystystutkimuksia ei voida turvata.

Suurin huoli on syöpätautien hoidosta. Perjantaina TYKSissä annettiin vain osa syöpähoidoista eikä syöpäleikkauksia tehty lainkaan. Sairaanhoitopiirin johtavan ylilääkäri toivoo, että ensi viikolla suunnitellut kiireiset leikkaukset voidaan tehdä.