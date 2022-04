Minna Laidan syöpähoito siirtyi, eikä jatkosta ole tietoa – lääkärin mukaan liian vähäinen suojelutyö uhkaa pitkittyessään jopa ihmishenkiä

Kauniaisissa asuva Minna Laita on sairastanut levinnyttä rintasyöpää nyt 18 kuukautta. Hän odotti ensi viikon maanantaille pääsyä laboratoriokokeeseen, jonka perusteella päätetään, voidaanko seuraava hoitojakso aloittaa keskiviikkona.

Kontrollikäynti kuitenkin peruttiin yllättäen. Syynä tähän on hoitajien lakko.

– Eihän tällaiset poikkeustilanteet saisi näkyä akuuttia hoitoa tarvitsevien kohdalla. Me levinnyttä rintasyöpää sairastavat keikumme jatkuvasti elämän ja kuoleman porteilla, Laita sanoo.

Laita on nyt huolissaan ja hämillään, milloin pääsee kokeeseen. Hän selvitti asiaa HUSilta, josta vastattiin, että hoidon jatko selviää ensi viikolla.

– Huonosti on informoitu, kun tuli pelkkä viesti ilman tietoa jatkosta. Täytyy toivoa, että hoidon pois jäämisen vaikutukset eivät olisi päivistä kiinni.

– Olen peruspositiivinen ihminen ja perhe ja ystävät tukevat minua. Olen sinut sairauden kanssa, joten en kutsuisi tätä taisteluksi. Taistelu on parempi ilmaisu sille, kun nyt taistelen hoitojeni puolesta.

Levinneen rintasyövän vertaistukiryhmä on ollut Minna Laidalle erittäin tärkeä. Hän on huolissaan "syöpäsiskoistaan", joilla ei ole hyvää tukiverkkoa.

Laita on huolissaan nyt entuudestaan kasvavista hoitojonoista ja niiden vaikutuksista. Hän yrittää saada laboratoriokäynnin yksityiselle puolelle.

– Olen ammattikäsityöläinen ja eläkkeeni on pieni, mutta sijoitan nyt tähän. Olen huolissani niistä, joilla ei ole mitään mahdollisuutta mennä yksityiselle.

– On tätä toki itketty. Minulla on kaksi alaikäistä lasta kotona, ja olen erityisen surullinen heidän puolestaan. Mutta ei pidä tuijotella elinaikaennusteita. On paljon levinneen rintasyövän sairastajia, jotka ovat eläneet toistakymmentä vuotta.