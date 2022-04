Seppo Pohja, 69, auttaa vapaaehtoisena muita senioreita kun salasanat on hukattu ja älypuhelin ei toimi: “Ihmiset hakevat apua itku kurkussa”

"Olin juuri jäänyt eläkkeelle, kun näin ilmoituksen, jossa ATK Seniorit Mukanetti ry haki uusia vertaisohjaajia. Koin, että minulla on tietotaitoa, jota tarvitaan. Halusin jakaa osaamistani. Pian minusta tuli myös yhdistyksen puheenjohtaja", Seppo Pohja kertoo.

Seppo Pohjasta on tullut kiireinen 69-vuotias eläkeläinen. Iso osa miehen kiireistä johtuu juuri älypuhelimista, mutta myös tableteista ja tietokoneista.

Pohja on yksi ATK Seniorit Mukanetti ry:n runsaasta sadasta pirkanmaalaisesta vertaisohjaajasta. He auttavat vapaaehtoistyönä paikallisia ikäihmisiä älylaitteiden aiheuttamissa pulmissa. Seniori-ikäiset opastajat eivät ole ammattilaisia, vaan he auttavat muita oman parhaan taitonsa mukaan ja ilmaiseksi.