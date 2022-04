Yle Harkovassa: Venäjä iski ihmisten koteihin, tehtaisiin ja liiketiloihin – "Minulla on jäljellä vain päälläni olevat vaatteeni"

HARKOVA, UKRAINA Marina esittelee kymmenkerroksisen kerrostalon alla olevaa kellaria. Täällä hän on asunut yli kuukauden naapureidensa kanssa.

– Täällä on kylmää ja kosteaa. Kaikki yskivät, Marina toteaa.

Kellarissa haisee home. Ulkona aurinko lämmittää jo huhtikuun alkupäivinä, mutta kellarissa on silti viileää.

Marina keittää ruokaa kellarissa. Käytössä on yksi hella, jota kaikki käyttävät.

Mittavia tuhoja

Tuhot Horisontissa ovat mittavat. Useampi korkea kerrostalo on täysin tuhoutunut, mutta myös päiväkoti, ostoskeskus ja moni muu rakennus on käyttökelvoton.

Tämän talon ylimmässä kerroksessa on kokonainen perhe hautautuneena raunioihin. Ruumita ei ole toistaiseksi pystytty kaivamaan esiin.

– Ovatko he tänne tulleet ihmisiä? Eivät olleet, Aljona sanoo viitaten venäläissotilaisiin.

Aljona kuten muutkin asukkaat ovat katkeria Venäjälle. Harkovassa lähes kaikkien vahvempi äidinkieli on Venäjä. Kaupunki sijaitsee vain 50 km Venäjän rajalta.

Kaikki painottavat silti aina olleensa ukrainalaisia. He eivät ikinä halunneet apua Venäjältä.

– Oli kolme siskoa Ukraina, Valko-Venäjä ja Venäjä. Miten nyt on asian laita? Venäjä on itse synnyttänyt vihan heitä kohtaan. Emme halua mitään heiltä. Menkää vain pois, jotta kaupunkimme olisi yhtä kaunis kuin ennen, Aljona sanoo.

"Venäjänkielisillä oli ennen kaikki hyvin täällä"

Läheinen kerrostalo on syttynyt tuleen. Asunnoista ei ole mitään jäljellä.

Hän näyttää asuntonsa. Tekstiileistä ei ole jälkeäkään. Yhdessä nurkassa on pöytätietokoneen metalliraamit. Kaikki muu on palanut.

– Asun kellarissa ja elän humanitaarisella ruoka-avulla. Mitä tällainen elämä on? Kaikki on tuhoutunut. Minulla on jäljellä vain päälläni olevat vaatteeni.