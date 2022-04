HUS: Kaikkiin työvuoroihin ei ole tullut sovittua henkilöstömäärää – Tehy: Korkeintaan yksittäistapauksia ja nekin ratkaistu

Hoitajaliittojen Tehyn ja Superin lakko on käynnissä kolmatta päivää kuudessa sairaanhoitopiirissä, joista yksi on HUS. Lakossa on kaikkiaan 25 000 hoitajaa.

– Meillä on ollut tilanteita, joissa kaikkiin työvuoroihin ei ole tullut henkilöstöä sitä määrää, joka työntekijäjärjestöjen kanssa on sovittu, Renholm sanoo tiedotteessa.

Tehyn luottamusmies: Korkeintaan yksittäisiä tilanteita

– En kiellä, etteikö yksittäisiä tilanteita voisi olla tapahtunut. Jos tällainen tilanne on syntynyt, niitä on ollut ihan yksi tai kaksi ja ne on pystytty hoitamaan. Yksiköt ovat tasanneet suojelutyön määrän siten, että tilanne on hoitunut.