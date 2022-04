Seksuaalisen häirinnän ilmiantoja tulee paljon – "Tämä on vain jäävuoren huippu"

SUEKin ilmiantopalvelu toiminut vuodesta 2018

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK otti oman Ilmo-palvelunsa (siirryt toiseen palveluun) käyttöön neljä vuotta sitten. Kahden viime vuoden aikana ilmoituksia on tullut noin 170 vuodessa. Suurin osa on koskenut dopingepäilyjä, mutta noin joka kolmas eettisiä rikkomuksia kuten seksuaalista häirintää.

– Kieltämättä, kun aiemmassa työssäni en niitä tästä näkökulmasta selvittänyt. Nämä ovat nousseet voimakkaasti esiin viime vuosina. Se ovatko ne lisääntyneet on toinen kysymys, mutta ehkä tietoisuus on nostanut niitä pintaan entistä enemmän, Ikonen sanoo.

Onko tasa-arvo päässyt Suomessa unohtumaan?

Liiton mukaan urheilun tasa-arvossa Suomi on lähempänä Puolaa kuin Ruotsia. Naapurimaassa lähes puolet urheilun johtotehtävistä on uskottu naisille, kun Suomessa määrä on pysynyt viidentoista vuoden ajan noin viidessätoista prosentissa. Puolassa lähes kaikki johtopaikat on miehillä.

– Ehkä mantra, jonka mukaan Suomi on tasa-arvon mallimaa on osaltaan syy siihen, että asia on päässyt unohtumaan. On tuudittauduttu siihen, että asia on jo hoidettu, Kaipio puntaroi.