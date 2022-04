Vapaaehtoisten merkitys kasvaa Suomen sairaaloissa – yksi heistä on Riitta-Liisa Leskinen, joka kuulee välillä riipaisevia tarinoita ihmisten tilanteista

Näin kuvailee arkista aamua kuopiolainen Riitta-Liisa Leskinen. Hän on yksin KYSin vapaaehtoisista Olka-avustajista. Leskinen jäi eläkkeelle tiedottajan työstä hiljaittain. Hän kokee, että neuvomisen lisäksi vapaaehtoisen on mahdollista lieventää sairaalaan tulevan ihmisen pelkoa ja jännitystä kriittisessä sisääntulovaiheessa.

Olka-vapaaehtoisia on jo satoja ympäri Suomen. Toimintaa on 18:lla eri paikkakunnalla. Ensimmäiset vapaaehtoiset valmennettiin Helsingin yliopistollisessa sairaalassa vuonna 2013.

Ikä auttaa pitämään omat tunteet aisoissa

Suurimmalta osin kanssakäyminen on kuitenkin kevyttä jutustelua.

– Olen saanut kuulla mikä on maailman paras traktori ja nyt tiedän, mitä perunoita kannattaa istuttaa keväällä, ja mitä syksyllä, Leskinen kertoo.

Koulutukset vauhtiin kahden vuoden tauon jälkeen

Olka-toiminta alkoi Kuopiossa kolme vuotta sitten ennen koronapademiaa. Valmennukset olivat tauolla lähes kahden vuoden ajan ja nyt niitä järjestetään taas noin kerran kuussa. Koronan helpotettua Olka-avustajia on myös osastoilla muun muassa pitämässä seuraa ja kuuntelemassa potilaita.

Eeva Ledentsa on Kysin oma OLKA-immeinen. Pisteen oma maskotti on Olga-lelukoira.

Olka on myös fyysinen paikka. Tilaan voi mennä juttelemaan tai hakemaan tietoa. Välillä paikalla on esimerkiksi potilasjärjestöjen aktiiveja.

Pitkän uran KYSillä tehnyt Eeva Ledentsa on sairaalan oma Olka-toimija ja vapaaehtoisten mentori.

– Minusta on sydäntä lämmittävää, että tällainen toiminta on päästetty tänne sairaalaan, Ledentsa sanoo.

Ledentsa kohtaa ihmisiä, jotka ovat kiitollisia pisteestä, jonne voi mennä huokaisemaan rauhassa ennen kotiinlähtöä. Ledentsalle on helppo puhua. Hän kertoo olevansa lupsakka Olka-immeinen.

OLKA-koordinaattori Juuso Vartiainen arvioi, että Kysillä on tulevaisuudessa noin 100 vapaaehtoista.

Vapaaehtoisille on kysyntää

Kuopion Olka-vapaaehtoisrekisterissä on tällä hetkellä noin 50 ihmistä. Tavoitteena olisi valmentaa ainakin sama määrä lisää väkeä.

– Mukaan pääsee, kun on avoin mieli ja halu auttaa, vapaaehtoistoimintaa koordinoiva Juuso Vartiainen kertoo.

– He voivat tulla tänne viihdyttämään potilaita.

Vapaaehtoisille on tarjolla lisävalmennuksia, joissa kerrotaan esimerkiksi potilasturvallisuudesta. KYSin sairaalapastorit järjestävät ryhmätyönohjausta ja välillä on myös omia virkistyspäiviä.

– Vapaaehtoisille on valtavan suuri kysyntä, ja heidän osuutensa arjessa on kyllä huomattu sairaalassa, KYSin vs. toimialajohtaja Minna Mykkänen kertoo.