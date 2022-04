Analyysi: Fidesz rakentaa Unkarista diktatuuria EU:n sisälle, ja Orbán sai kansalta taas avaimet käteen

Pääministeri Viktor Orbánin jyrkän oikeistolainen Fidesz-puolue on ottanut maan niin rautaiseen otteeseen, että hajanaisen ja eripuraisen opposition oli pakko yhdistyä kuuden puolueen koalitioksi, jotta Orbánin kaataminen oli edes teoreettisesti mahdollista.

"Kansanvalta on puhunut, pulinat pois."

Orbán on lujittanut valtansa 12 vuodessa kivikovaksi

Uusi nelivuotinen kausi vallassa on Orbánille jo neljäs putkeen.

Ensin suitsittiin vapaa media. Fideszin nuijima uusi medialaki (siirryt toiseen palveluun) tuli voimaan vuonna 2011, ja nyt ruumis on ehtinyt jo viiletä. Maanlaajuinen valtamedia on enää propagandakoneisto, joka uskollisesti toistaa hallituksen viestejä päivästä toiseen.

Vapaana on enää muutama verkkosivusto, joiden elintila kuristuu jatkuvasti. Opposition vaalivalvojaisissa näytöillä pyöri Youtube-kanava Partizanin (siirryt toiseen palveluun) halpa vaalistudio, koska muita edes etäisesti puolueettomia lähetyksiä ei ollut.

Lisäksi 600 000 maan rajojen ulkopuolella asuvaa kaksoiskansalaista sai äänioikeuden – ja he tukevat pääsääntöisesti Fidesziä.

Uudistus oli välitön menestys. Sen jälkeen Fideszillä ja apupuolue KDNP:llä on ollut parlamentissa jatkuvasti kahden kolmasosan paikkaenemmistö, eli vapaat kädet tehdä lähes mitä vain.

Kun myös virkakoneiston avainpaikat ovat isolta osin Fideszin hallussa, sen kampeaminen vallasta on erittäin vaikeaa.

Vuonna 2018 vaalitarkkailija eli Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj kritisoi Unkaria suorin sanoin (siirryt toiseen palveluun) kaikesta muusta paitsi suoranaisesta vaalivilpistä. Vastaavaa Etyjiltä on odotettavissa nytkin.

EU-raha kelpaa, yhteiset säännöt eivät

Euroopan ulkopuolisissa maissa diktatuurien rakentelu on arkipäivää.

Mutta Unkari on pesunkestävä EU-maa, joka otti vuosina 2014–2020 vastaan 27 miljardia euroa (siirryt toiseen palveluun) yhteisiä EU-rakennetukia. Unkaria jäsenyys hyödyttää kirkkaasti: se saa EU-budjetista selvästi enemmän kuin sinne maksaa.

EU-yhteisöltä on puuttunut halua kiristää yhtä jäsenmaata rahalla demokraattisiin uudistuksiin. EU:n silmissä korruptiota on liikaa, vähemmistöjä poljetaan ja median vapaus tulisi palauttaa.

EU on yrittänyt hyvällä: kritisoinut ja maanitellut. Sillä ei ole ollut Orbániin mitään vaikutusta. Vasta nyt Brysselin linja on muuttumassa.

Raha on kelvannut Orbánille. Samalla hän on viitannut kintaalla säännöille, joihin maa sitoutui liittyessään EU:hun.

Jos EU jatkaa tosissaan tukien eväämistä, Fideszia odottavat vyönkiristykset. Muhkeat vaalibudjetit ovat nakertaneet valtion kassaa, ja EU-tukien vaikutus talouskasvun ylläpitämisessä on arvioitu merkittäväksi, jopa parin prosenttiyksikön (siirryt toiseen palveluun) suuruiseksi.

Orbánin murskavoitto oli monille sittenkin yllätys

Opposition menestykseen asetettiin niin suuria toiveita, että totuus hämärtyi. Totuus on se, että Orbán on taitava ja Unkarissa erittäin suosittu poliitikko.

Orbán on myös Venäjän presidentti Vladimir Putinin paras ystävä EU:ssa. Tämänkin odotettiin satavan opposition laariin, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuomittu laajasti kaikkialla Euroopassa ja Unkarikin on tukenut Venäjä-pakotteita.