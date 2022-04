Maan pohjoisimmassa kolkassa riittää maanpuolustustahtoa: Utsjoelle perustettiin Suomen pohjoisin reserviläisyhdistys

– Kun katsotaan, mitä maailmalla tapahtuu, niin totta kai se on monilla mielessä ja herättää ajatuksia ja huolia. Itsekin reserviläisenä aloin miettimään, että meillä pitäisi olla jokin paikka, missä harjoitella ja ylläpitää näitä taitoja, kertoo Utsjoen reserviläisyhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittu Mateusz Moilanen .

Mateusz Moilasen mukaan Utsjoelle on kaivattu jo pidemmän aikaa eserviläisyhdistystä.

Utsjoen reserviläisyhdistyksen varapuheenjohtajalla Mateusz Moilasella on paljon suunnitelmia yhdistyksen toimintaan.

Arvaamaton naapurimaa innoitti reserviläistoimintaan

Maanpuolustusasiat ovat herättäneet kiinnostusta, vaikka rajanaapurina on Natoon kuuluva Norja.

Utsjokelainen Aarne Sujala on kokenut, että Ukrainan sota on herättänyt huolta oman maan tilanteesta.

Myös Aslak Pieski halusi lähteä reservitoimintaan mukaan, sillä hänen mielestään Suomella on arvaamaton naapurimaa. Pieski on harjaantunut kulkemaan sotaharjoituksissa, ja hänestä siviilitoiminnassakin voisi olla sijaa henkilöille, joita maanpuolustus kiinnostaa.

– Suomessa on hyvä, että reservijoukoissa on paljon henkilöitä, jotka ovat käyneet armeijan. Meillä on laajasti tietoa ja taitoa maanpuolustuksesta, kertoo Pieski.