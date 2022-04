Normaalisti olisin tähän aikaan vuodesta istuttamassa narsisseja ja tulppaaneja kesämökillämme Odessassa. Mutta nyt ihmisten elämät on laitettu tauolle. Se on epäreilua. Me tahdomme palata kotiin ja me aiomme palata kotiin. Mutta Venäjä ei katoa, tulemme olemaan jatkossakin naapureita. Se on kuin asuisi psykopaatin naapurissa, et koskaan tiedä mitä tapahtuu. Se on vaikeaa."