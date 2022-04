Uutta tietoa harvinaisen laajasta seksuaalirikostutkinnasta: Epäiltynä olevan miehen uhreina peräti 128 lasta ja nuorta ja määrä kasvaa

Pirkanmaan käräjäoikeus jatkoi perjantaina 1. huhtikuuta 22-vuotiaan Pirkanmaalla asuvan miehen vangitsemista. Hänet vangittiin perjantaina yhteensä 84 eri asianomistajaan kohdistuneesta seksuaalirikoksesta. Hän on ollut vangittuna viime syksystä alkaen, jolloin hänet vangittiin 44 eri henkilöön kohdistuneista rikoksista.

Tekojen epäillään alkaneen poliisin mukaan vuonna 2016 ja ne ovat jatkuneet aina viime syksyyn saakka. Rikoksen uhreina on pääsääntöisesti ollut 10–17-vuotiaita tyttöjä, mutta joukossa on joitakin nyt jo täysi-ikäisiä, joiden epäillään joutuneen rikoksen kohteeksi heidän ollessaan alle 18-vuotiaita.

Syytteen nostamisen määräpäivä on nyt 30. syyskuuta.

Epäilty pyysi nuorilta alastonkuvia

Epäilty on poliisin mukaan ensin tutustunut nuoriin eri viestisovelluksissa, pyrkinyt saamaan nuorista itsestä ottamia alastonkuvia tai kuvaamaan nuoria erilaisissa seksuaalissävytteisissä kuvissa tai videoissa sekä pyytänyt sitten nuorta lähettämään materiaalia itselleen. Epäilty on myös lähettänyt itsestään nuorille seksuaalisävytteistä materiaalia.

Useisiin tekoihin on liittynyt myös uhkailua siitä, että epäilty levittää uhrin arkaluonteisia kuvia eteenpäin, ellei uhri lähetä itsestään kuvia. Lisäksi joissakin teoissa epäilty on tarjonnut rahaa, tupakkaa, alkoholia tai huumausainetta vastineeksi nuoren antamista seksuaalisista teoista.

Poliisin tiedossa on vain yksittäisiä uhreja, joiden arkaluonteista materiaalia on levitetty. Poliisi selvittää myös näiden levittämisen yksityiskohtia ja informoi niistä asianosaisia henkilöitä.

Joidenkin uhrien osalta on epäily siitä, että epäilty ja uhri ovat tavanneet ja heidän välillään on ollut fyysisiä seksuaalisia tekoja.

Poliisi: Uhreja löytyy varmaan vielä lisää

Rikosten esitutkinta on edelleen kesken. Poliisi pitää todennäköisenä, että rikoksen uhreja selviää vielä tutkinnassa lisää.

Poliisi on ollut jo yhteydessä tiedossa oleviin uhreihin ja heidän huoltajiinsa. Suuri osa heistä on jo kuultu. Kun uusia uhreja tunnistetaan, poliisi on yhteydessä heihin ja heidän huoltajiinsa.