"Mopen osille taas jäätiin", sanoo Pirjo Luotola – sahatavaran hinta kipusi ennätyslukemiin, mutta metsänomistajan tilipussissa noususta näkyy murto-osia

Häkkinen on huolehtinut 15 vuotta sivutoimisesti kotitilansa pelloista ja metsistä Saarijärven Lannevedellä. Erityisesti metsätyöt ovat lähellä miehen sydäntä. Siksi hänestä tuntuukin erityisen pahalta, ettei hän koe metsänomistajana saavansa arvostusta.

– Me tuotamme raaka-aineen teollisuudelle. Onko oikein, ettei siitä makseta tarpeeksi?

Metsänomistajan kuusitukista saama hinta nousi vain noin neljänneksellä siitä, mitä uuteen ennätykseen kivunnut kuusisahatavaran hinta. Mäntytukin hinnannousu oli noin prosenttiyksikön suurempi kuin kuusen. Höyläsahatavaran hinta nousi viime vuonna noin 54 prosenttia edellisestä vuodesta. Sen osuus viennistä on alle viidenneksen, eikä se ole tilastossa mukana.

Maaseudun Tulevaisuuden Metsätutka kyselyn (siirryt toiseen palveluun) mukaan vähän yli puolet metsänomistajista on sitä mieltä, ettei puun hinta ole seurannut riittävästi sahatavaran hintaa. Vähän useampi kuin joka kymmenes oli tyytyväinen puun hinnan kehittymiseen sahatavaran kallistuessa.

Häkkisen kanssa samalla kylällä asuva Pirjo Luotola on tehnyt metsäkauppaa jo 30 vuotta. Luotola ei yllättynyt siitä, ettei sahatavaran hinta juuri lihottanut metsänomistajan kukkaroa.

Poikkeuksellinen ja nopea nousu

Tuomas Häkkinen sanoo, että ensimmäisinä vuosikymmeninä metsästä on enimmäkseen vain kuluja. Lisäksi monilla on maksettavana myös metsälainaa.

– Markkinoiden epävarmuus on kasvanut viime vuodesta, sillä pulaa on kaikista rakentamisen raaka-aineista. Se tulee heijastumaan negatiivisesti myös puurakentamiseen, sanoo Merivuori.

Lisäksi kuljetuksissa on vaikeuksia. Kansainvälinen konttiliikenne on sekaisin, koska konteista ja konttialuksista on pulaa (siirryt toiseen palveluun).