Analyysi: Neljä syytä, miksi Venäjän energiasta on vaikea luopua kokonaan

Komissio ja valtoivarainministerit hiovat parhaillaan uutta sanktiolistaa, josta jäsenmaiden suurlähettiläät neuvottelevat keskiviikon kokouksessaan. Idealistalla on nykyisten sanktioiden porsaanreikien tukkimista ja olemassa olevien toimien vahvistamista.

Kaikkein "kovin" veto Euroopan mailta olisi kieltää kaasun ja öljyn tuonti Venäjältä. Päätös on vaikea, koska sen seuraukset ovat epävarmat. Todennäköisintä onkin, että EU aloittaa energia-alan sanktiot venäläisestä kivihiilestä (siirryt toiseen palveluun) .

1. Maiden valmistautuminen on eri vaiheissa

– Jos me pystymme siihen, myös muut EU-maat pystyvät, Nausėda tviittasi.

Puolakin on vaatinut EU:ta lopettamaan kokonaan energiantuonnin Venäjältä. Ranska tukee venäläisen kivihiilen ja öljyn tuonnin kieltämistä. Italia taas "ei äänestäisi vastaan", jos EU päättäisi myös kaasusaarrosta.

Suurin yksittäinen este on talousjätti Saksa, vaikka sen leveän selän takana seisoo monta pienempääkin maata kuten Itävalta (siirryt toiseen palveluun) . Kaikesta Saksan käyttämästä energiasta 15 prosenttia (siirryt toiseen palveluun) tehdään venäläisellä maakaasulla.

2. Energiaköyhyys lisääntyy

Edessä on kesä, mutta jos nesteytetyn kaasun varastoja ei saada ensi syksyksi täyteen, talvesta voi tulla kylmä ilman varmuusvarastoja.

"Energiaköyhien" kotitalouksien määrä onkin vaarassa kasvaa, kun niitä jo nyt on Euroopassa miljoonia.

– On sellaisia ihmisiä, jotka pystyvät maksamaan, ja jotka pitävät Venäjän energiasta luopumista tärkeänä hintojen noususta huolimatta, Kivimaa sanoo.

3. Riittävätkö kaasuvarastot?

Toisaalta hintojen nousussa on se hyvä puoli, että se ohjaa energiansäästöön ja uusiutuvien tuotantomuotojen käyttöönottoon. Säästötoimilla voidaan tehdä iso osa Venäjän kaasua tarpeettomaksi.

Kuva: Gerard Bottino/SOPA Images/Shutterstock/All Over Press

Ranskan keltaliivit ovat olleet kaduilla useina viikonloppuina presidentinvaalien alla, koska kansalaisten ostovoima on heikentynyt hintojen noustessa. "Paratiisi heille, ei retiisiäkään meille", miesten lakanassa luki runsas viikko sitten Marseillessa.

4. Päättäjät pelkäävät seurauksia

Esimerkikiksi Ranskassa ostovoima on äänestäjien suurin huolenaihe huhtikuun presidentinvaaleissa. Äärioikeiston ehdokas Marine Le Pen on ottanut yhdeksi iskulauseekseen ostovoiman parantamisen, ja hän on nopeasti kirinyt gallupeissa kiinni istuvaa presidenttiä Emmanuel Macronia.