Yhä useampi ikäihminen on kaltoinkohdeltu ja jää jopa heitteille – ensihoitajille tilanne on tuttu: "Moni ei saisi asua niin pitkään kotona kuin asuu"

– Hygienia, asunnon puhtaus, ravitsemus, hoidon laiminlyönti. Näihin me voimme kiinnittää huomiota aika nopeasti kohteessa. Totta kai ikäviä väkivaltatilanteitakin on tullut vastaan, mutta onneksi vähemmän, Suokko kertoo.

Ikääntyneiden kaltoinkohtelu ja heidän hoitonsa laiminlyöminen on globaali ja kansallinen ongelma, joka on huolestuttavasti lisääntynyt viime vuosina, todetaan useassa viimeaikaisessa tutkimuksessa.

– Ikääntyneiden kaltoinkohtelu on tosi monimuotoinen ilmiö ja sen tunnistaminen on haastavaa. Eniten on varmasti henkistä ja sosiaalista kaltoinkohtelua, mutta myöskin taloudellista hyväksikäyttöä.

"Ensihoitajat ovat aitiopaikalla"

Ensihoitajien on helpompaa tunnistaa fyysistä kaltoinkohtelua. He toivat vahvasti esiin myös sitä, että perustarpeiden huomioimattomuutta on paljon ja asumisolosuhteissa on puutteita, Salminen-Tuomaala kertoo.