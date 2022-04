STM:n virkakunta katsoo potilasturvallisuuden vaarantuneen lakon ensipäivinä, suojelutyötä ei riittävästi – poliittinen päätös laista uupuu vielä

Suojelutyötä hoitajalakon aikana turvaava potilasturvallisuuslaki etenee eduskuntaan, mutta aikataulu on vielä auki.

– Virkavalmistelussa on täsmentynyt tänään näkemys, että tämä laki pitäisi antaa. Tänään käydään poliittista keskustelua ja sitten tehdään johtopäätökset, miten edetään ja milloin, Koskela sanoo Ylelle.

Koskelan mukaan potilasturvallisuus on jo vaarantunut lakon ensipäivinä ja riski sen vaarantumisesta on edelleen olemassa. Pystyttekö yksilöimään, missä sairaanhoitopiireissä tai yksiköissä potilaiden hoito on vaarantunut?